В цій державі українці можуть жити, легально працювати, отримувати освіту та медичну допомогу. Щоб дізнатися детальнішу інформацію, можна скористатися різними групами та чатами українців-емігрантів в конкретній країні, зокрема, в Іспанії.
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Групи та чати для допомоги українцям в Іспанії
Майже в кожній країні світу є чимало українців, які з різних причин мігрували туди. Тому найкраще просити допомоги у них, оскільки вони живуть в країні вже довший час.
Так, українці у міграції мають свої чати та групи, де публікують інформацію, зокрема, й про те, що слід знати переселенцям.
Про різні безплатні заходи і допомогу біженцям можна дізнатися:
- Офіційна інформація – Посольство України в Іспанії;
- Українці в Іспанії;
- Українці Барселони;
- У Барселоні українцям також допомагають три організації – ACCEM, CEAR і Червоний хрест;
- Чат мітингів на підтримку України в Барселоні;
- Українці в Мадриді;
- Чат мітингів на підтримку України в Мадриді;
- Українці у Валенсії;
- Чати допомоги в телеграмі: Барселона, Валенсія і Аліканте;
- Ассоціація українців Торревв'єхи;
- УКРАЇНСЬКА МАЛАГА;
- Інформація і допомога українцям в Іспанії from Heart to Heart;
Де ще шукати допомоги українцям за кордоном: корисні посилання
- UAhelpinfo – телеграм-канал з інформацією про житло, транспорт, медичні та юридичні питання в Україні та за кордоном
- United for Ukraine – сайт, що надає інформацію для українців та біженців, які прибувають до Європи
- Shelter for Ukraine – сайт, де евакуйованим українцям можна знайти тимчасове житло за кордоном
- EU4UA – сервіс для українських біженців та європейців, готових надати їм безплатне житло
- UkrHelp – сайт для людей, хто шукає допомоги або хоче її надати. Тут зібрані чати та телеграм-канали волонтерів, контакти центрів допомоги біженцям, допомога тваринам та інше