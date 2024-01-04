Ірландія погіршила умови перебування: як це вплинуло на прибуття українців

До Ірландії прибувають в середньому по 500 українців на тиждень. Навіть після погіршення умов перебування для біженців вони продовжують активно їхати на острів і просити там про притулок.

Кількість українців, які шукають тимчасового захисту в Ірландії фактично не змінилась за останні кілька місяців. Вони продовжують прибувати й після заяви про посилення правил перебування для біженців. Що змінилось в Ірландії та які там умови для українців – читайте далі.

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Сотні українців прибувають щотижня

Міністерство юстиції Ірландії стверджує, що до країни в середньому прибувають по 500 українських шукачів притулку щотижня. За офіційними даними, з 1 листопада по 20 грудня 2023 року приїхали 3 740 українців, які попросили тимчасового захисту. За тиждень до Ірландії прибували в середньому від 484 до 702 громадян України.

Кількість українських біженців, які приїжджали до Ірландії, залишалася стабільною протягом всього 2023 року. Вона становила від 2 000 до 4 000 осіб щомісяця. Станом на сьогодні, тимчасовий захист у країні отримали 102 339 громадян України.

Уряд Ірландії почав говорити про житлову кризу ще восени 2022 року. Через наплив біженців на острові не вистачає місць для розселення людей. Саме тому влада держави розробила механізм скорочення підтримки переселенців з України. Уряд сподівається зробити Ірландію менш привабливою для біженців. Поки що ситуація особливо не змінилась.

Які нові умови пропонує Ірландія

У грудні ірландський уряд оголосив про різке скорочення виплат для українців. Тим, хто оселився в державних установах, скоротили допомогу з 220 євро до 38,80 євро на тиждень.

Після того, як українці покидають державне житло і починають його орендувати самостійно, вони можуть подати заявку на отримання повного обсягу соціальної допомоги.

Також влада Ірландії вирішила, що безплатне житло від держави будуть надавати українцям лише на термін до 90 днів.

Ці зміни набудуть чинності з 29 січня. Вони не вплинуть на тих українців, які вже отримали тимчасовий захист в Ірландії раніше.