Количество украинцев, ищущих временную защиту в Ирландии фактически не изменилось за последние несколько месяцев. Они продолжают прибывать и после заявления об ужесточении правил пребывания для беженцев. Что изменилось в Ирландии и какие там условия для украинцев – читайте дальше.

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Сотни украинцев прибывают еженедельно

Министерство юстиции Ирландии утверждает, что в страну в среднем прибывают по 500 украинских искателей убежища еженедельно. По официальным данным, с 1 ноября по 20 декабря 2023 года приехали 3 740 украинцев, попросивших временную защиту. За неделю в Ирландию прибывали в среднем от 484 до 702 граждан Украины.

Количество приезжавших в Ирландию украинских беженцев оставалось стабильным в течение всего 2023 года. Она составляла от 2 000 до 4 000 человек ежемесячно. По состоянию на сегодняшний день, временную защиту в стране получили 102 339 граждан Украины.

Правительство Ирландии начало говорить о жилищном кризисе еще осенью 2022 года. Из-за наплыва беженцев на острове не хватает мест для расселения людей. Именно поэтому власти государства разработали механизм сокращения поддержки переселенцев из Украины. Правительство надеется сделать Ирландию менее привлекательной для беженцев. Пока ситуация особо не изменилась.

Какие новые условия предлагает Ирландия

В декабре ирландское правительство объявило о резком сокращении выплат для украинцев. Поселившимся в государственных учреждениях сократили помощь с 220 евро до 38,80 евро в неделю.

После того, как украинцы покидают государственное жилье и начинают арендовать его самостоятельно, они могут подать заявку на получение полного объема социальной помощи.

Также власти Ирландии решили, что бесплатное жилье от государства будут предоставлять украинцам только на срок до 90 дней.

Эти изменения вступят в силу с 29 января. Они не повлияют на тех украинцев, которые уже получили временную защиту в Ирландии раньше.