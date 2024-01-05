Зараз українські літаки виконують рейси на замовлення молдовських авіакомпаній. У аеропорту Кишинева працюють одразу 5 пасажирських бортів з України. Вони належать авіакомпаніям SkyUp та "‎Роза вітрів".

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База в Кишиневі

Перевізник "‎Роза Вітрів" розмістив у столиці Молдови два свої літаки — Boeing 737-800 та Boeing 737-900. Вони обслуговують пасажирів молдовської авіакомпанії Flyone.

Авіакомпанія SkyUp розмістила у Кишиневі три з восьми своїх лайнерів. Зараз у Молдові базуються три борти Boeing 737-800. Ці літаки виконують рейси на замовлення авіакомпаній HiSky та Flyone.

Також у Кишиневі базується ще один борт авіакомпанії SkyUp, але він належить підрозділу, зареєстрованому на Мальті. Літак також обслуговує пасажирів Flyone.

Що таке мокрий лізинг?

Всі п'ять українських літаків у Молдові працюють на умовах мокрого лізингу. Це такий вид оренди бортів, коли перевізник надає замовнику літак разом із технічним обслуговуванням та екіпажем. За це авіакомпанія отримує фіксовану плату. А от комерційні ризики за продаж квитків покладаються на замовника перельотів.

Такий вид оренди, коли небо над Україною закрите і польоти заборонені, вигідний для українських авіакомпаній. Він дозволяє їм зберегти кваліфікацію персоналу та продовжити свою роботу. І коли небо над Україною знову стане безпечним, можна буде швидко відновити польоти.

Які авіакомпанії світу готові повернутись до України

На відкриття неба над Україною чекають провідні авіакомпанії світу. Вони готові повернутися на український ринок. Звісно, польоти стануть можливими тільки після закінчення війни, але часу на відновлення авіасполучення знадобиться небагато.

Про це розповів гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський. За його словами, ключовий український аеропорт готовий оперативно відновити роботу та знову обслуговувати рейси.

Які компанії готові швидко повернутися до України: