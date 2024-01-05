Сейчас украинские самолеты выполняют рейсы по заказу молдавских авиакомпаний. В аэропорту Кишинева работают сразу 5 пассажирских бортов из Украины. Они принадлежат авиакомпаниям SkyUp и "Роза Ветров".

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База в Кишиневе

Перевозчик "Роза Ветров" разместил в столице Молдовы два своих самолета – Boeing 737-800 и Boeing 737-900. Они обслуживают пассажиров молдавской авиакомпании Flyone.

Авиакомпания SkyUp разместила в Кишиневе три из восьми своих лайнеров. Сейчас в Молдове базируются три борта Boeing 737-800. Эти самолеты выполняют рейсы по заказу авиакомпаний HiSky и Flyone.

Также в Кишиневе базируется еще один борт авиакомпании SkyUp, но он принадлежит подразделению, зарегистрированному на Мальте. Самолет также обслуживает пассажиров Flyone.

Что такое мокрый лизинг?

Все пять украинских самолетов работают в Молдове на условиях мокрого лизинга. Это такой вид аренды бортов, когда перевозчик предоставляет заказчику самолет вместе с техническим обслуживанием и экипажем. За это авиакомпания получает фиксированную плату. А вот коммерческие риски за продажу билетов возлагаются на заказчика перелетов.

Такой вид аренды, когда небо над Украиной закрыто и полеты запрещены, выгоден украинским авиакомпаниям. Он позволяет сохранить квалификацию персонала и продолжить свою работу. И когда небо над Украиной снова станет безопасным, можно будет быстро восстановить полеты.

Какие авиакомпании мира готовы вернуться в Украину

Открытия неба над Украиной ждут ведущие авиакомпании мира. Они готовы вернуться на украинский рынок. Конечно, полеты станут возможны только после окончания войны, но времени на восстановление авиасообщения понадобится немного.

Об этом рассказал гендиректор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский. По его словам, ключевой украинский аэропорт готов оперативно возобновить работу и снова обслуживать рейсы.

Какие компании готовы быстро вернуться в Украину: