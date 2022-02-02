Українська письменниця Петросаняк представила нові книги у Швейцарії: фото з презентації

Галина Петросаняк презентувала за кордоном дві книги. Письменниця розповіла про новий авторський роман та продемонструвала результат свіжої перекладацької роботи.

Про це повідомляє Посольство України в Швейцарії. Представники урядової організації побували на події та поділилися враженнями.

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Детальніше про презентацію книг української письменниці у Швейцарії

Галина Петросаняк представила свій роман "Вілла Анемона". Крім того, вона поділилася тим, як працювала над перекладом роману Андре Камінського "Наступного року в Єрусалимі".

Окрім колективу Посольства, на презентації побували представники української діаспори у Швейцарії. Гості зауважили, що стиль книжок та читання не залишили їх байдужими та побажали авторці подальших успіхів.

Про Галину Петросаняк

Галина Петросаняк (Halyna Petrossanjak) – українська письменниця, перекладачка, літературознавиця. Пише прозу та поезію.

Народилася в селі Черемошна, що в Івано-Франківській області.

Вивчала російську та німецьку філологію.

До 2016 жила в Івано-Франківську. Зараз проживає у Швейцарії.

Відомі твори: "Парк на схилі" (1996); "Світло окраїн" (2000); "Спокуса говорити" (2008); "Політ на повітряній кулі" (2015); "Екзофонія" (2019); "Не заважай мені рятувати світ" (2019).

Повний текст публікації Посольства України в Швейцарії у фейсбуці:

"Колектив Посольства разом з українською громадою мав честь відвідати презентацію книги української письменниці Halyna Petrosanyak.

Пані Галина представила свій роман "Вілла Анемона" та перекладацьку роботу – роман Андре Камінського "Наступного року в Єрусалимі".

Сюжет книжок та стиль читання нікого не залишили байдужими, всі слухачі з цікавістю слідкували за кожною стрічкою написаного.

Дякуємо за теплу зустріч та знайомством з творчістю! Бажаємо подальших успіхів та натхнення!

Хто в пошуках книги для читання, сміливо обирайте одну з цих двох".

Українська письменниця презентувала свої роботи у Швейцарії / Фото з фейсбуку Посольства України в Швейцарії

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