Об этом сообщает Посольство Украины в Швейцарии. Представители организации побывали на событиях и поделились впечатлениями.

Интересно Рост более 30%: сколько денег украинцы отправили на родину в 2021 году

Подробнее о презентации книг украинской писательницы в Швейцарии

Галина Петросаняк представила свой роман "Вилла Анемона" . Кроме того, она поделилась тем, как работала над переводом романа Андре Каминского "В следующем году в Иерусалиме" .

Кроме коллектива Посольства на презентации побывали представители украинской диаспоры в Швейцарии. Гости заметили, что стиль книг и чтения не оставили их равнодушными и пожелали автору дальнейших успехов.

О Галине Петросаняк

Галина Петросаняк (Halyna Petrossanjak) – украинская писательница, переводчица, литературовед. Пишет прозу и поэзию.

Родилась в селе Черемошная Ивано-Франковской области.

Изучала русскую и германскую филологию.

До 2016 года жила в Ивано-Франковске. В настоящее время проживает в Швейцарии.

Известные произведения: "Парк на склоне" (1996); "Свет окраин" (2000); "Искушение говорить" (2008); "Полет на воздушном шаре" (2015); "Экзофония" (2019); "Не мешай мне спасать мир" (2019).

Полный текст публикации Посольства Украины в Швейцарии в фейсбуке

Коллектив Посольства вместе с украинским обществом имел честь посетить презентацию книги украинской писательницы Halyna Petrosanyak.

Галина представила свой роман "Вилла Анемона" и переводческую работу – роман Андре Каминского "В следующем году в Иерусалиме".

Сюжет книг и стиль чтения никого не оставили безразличными, все слушатели с интересом следили за каждой лентой написанного.

Спасибо за теплую встречу и знакомство с творчеством! Желаем дальнейших успехов и вдохновения!

Кто в поисках книги для чтения, смело выбирайте одну из двух.

Украинская писательница презентовала свои работы в Швейцарии / Фото из фейсбука Посольства Украины в Швейцарии