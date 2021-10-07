Про це повідомили в Посольстві України в Естонії. Презентація відбувалася у Центрі української культури міста Таллінн.

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Детальніше про презентацію книги української поетеси

Збірка має назву "Ластівка". Її представлення у Таллінні стало можливим завдяки сприянню представників Посольства України в Естонській Республіці.

У посольстві зазначили, що поетичні твори, які увійшли до збірки, оспівують Україну та багатство людської душі нашого народу. Також цікаво, що деякі вірші з книги мають автобіографічний характер. При цьому вся поезія об'єднана темою любові до Батьківщини.

Художником і дизайнером проєкту українки став керівник Центру української культури міста Таллінн Анатолій Лютюк. Він надихнув письменницю на присвоєння назви збірки, а також самотужки зробив усі ілюстрації до книги.

Відомо, що дебютна книга Ольги Литвин "Вузлик думок зі смаком полину" побачила світ у 2018 році. Ще через рік, у 2019 році, поетеса видала другу збірку під назвою "Правда у терновому вінку".

Також нещодавно українська письменниця Наталія Довгопол провела творчу зустріч з читачами у Греції.