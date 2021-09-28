Про це розповів Центр підтримки і розвитку культурної спадщини "Трембіта". Наталія Довгопол є його активною членкинею.
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Детальніше про зустріч української письменниці з читачами в Афінах
Хтось запалює свічки, хтось ліхтарі. А хтось запалює очі інших людей жагою подорожі сторінками книжок. Це про нашу Наталю Довгопол,
– зазначають у Центрі підтримки і розвитку культурної спадщини "Трембіта".
Нагадуємо, що Наталія Довгопол є авторкою шести книг. Вона – лауреатка престижних літературних премій "Коронація слова" та "Еспресо. Вибір читачів".
Українка пише дорослу та молодіжну літературу. При цьому експериментує у різних жанрах:
- історичному;
- пригодницькому;
- фантастичному.
З читачами Наталія Довгопол зустрілася, щоб обговорити нові книги:
- "Куба-якої-не-було" – справжня історія Наталиної бабусі, яка була медсестрою в Гавані під час Карибської кризи;
- "Шпигунка з притулку "Артеміда" – серія книг, що отримала неабияке визнання серед української молодіжної літератури.
Прихильники творчості українки могли придбати її книги та отримати автограф.
Наталія Довгопол зустрілася у Греції з читачами / Фото з фейсбуку Центру підтримки і розвитку культурної спадщини "Трембіта"