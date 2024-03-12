Українкам у Польщі стане вигідніше вести бізнес: кому знизять податки на 15%

12 березня 2024, 14:42
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Джерело:

RCL

З 1 квітня Польща оголосила про намір знизити податки на прибуток, отриманий від певних видів підприємницької діяльності. Це стосується багатьох українок, які відкрили свою справу у цій країні.

Міністерство фінансів Польщі планує знизити податкову ставку VAT (ПДВ) із 23% до 8% для низки послуг. Йдеться про діяльність у сфері краси, якою у Польщі займаються чимало українок. Наразі податок у 8% зараз сплачують лише перукарі.

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Українки у Польщі можуть платити на 15% менше податків

З 1 квітня податкове навантаження знизять і на підприємців, які надають такі послуги, які не потребують спеціальних медичних знань:

  • догляд за обличчям та макіяж;
  • манікюр та педикюр;
  • косметичні дії з бровами та віями;
  • проколювання вух;
  • консультації з догляду за красою та макіяжем;
  • догляд за тілом;
  • депіляція,
  • ультрафіолетове та інфрачервоне опромінювання.

Українки у Польщі менше платитимуть податки за бізнес у сфері краси / Фото Unsplash

Залишаться без змін податки VAT в розмірі 23% при наданні послуг:

  • татуювання;
  • пірсингу;
  • солярію;
  • масажу;
  • у сфері пластичної хірургії.

Очікується, що зниження податків стимулюватиме легалізації бізнесу із надання послуг у сфері краси. Ті, хто надають послуги, зможуть знизити їхню вартість для клієнтів.

Понад 10% нових підприємців у Польщі зареєстрували українці

Українці у Польщі дедалі частіше започатковують бізнес. У 2023 році щомісяця реєстрували до 3 000 нових ФОП, відкритих громадянами України.

Загалом у 2022 – 2023 роках громадяни нашої країни зареєстрували в сусідній державі 48 464 ФОПів. Найчастіше українці у Польщі відкривають компанії у галузях, де бракує працівників.

Автор: Марта Касіянчук