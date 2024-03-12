Министерство финансов Польши планирует снизить налоговую ставку VAT (НДС) с 23% до 8% для ряда услуг. Речь идет о деятельности в сфере красоты, которой в Польше занимаются немало украинок. Сейчас налог в 8% сейчас платят только парикмахеры.
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Украинки в Польше могут платить на 15% меньше налогов
С 1 апреля налоговую нагрузку снизят и на предпринимателей, которые предоставляют такие услуги, что не требуют специальных медицинских знаний:
- уход за лицом и макияж;
- маникюр и педикюр;
- косметические действия с бровями и ресницами;
- прокалывание ушей;
- консультации по уходу за красотой и макияжем;
- уход за телом;
- депиляция,
- ультрафиолетовое и инфракрасное облучение.
Украинки в Польше будут меньше платить налоги за бизнес в сфере красоты / Фото Unsplash
Останутся без изменений налоги VAT в размере 23% при предоставлении услуг:
- татуировки;
- пирсинга;
- солярия;
- массажа;
- в сфере пластической хирургии.
Ожидается, что снижение налогов будет стимулировать легализации бизнеса по предоставлению услуг в сфере красоты. Те, кто предоставляют услуги, смогут снизить их стоимость для клиентов.
Более 10% новых предпринимателей в Польше зарегистрировали украинцы
Украинцы в Польше все чаще начинают бизнес. В 2023 году ежемесячно регистрировали до 3 000 новых ФЛП, открытых гражданами Украины.
Всего в 2022 – 2023 годах граждане нашей страны зарегистрировали в соседнем государстве 48 464 ФЛП. Чаще всего украинцы в Польше открывают компании в отраслях, где не хватает работников.