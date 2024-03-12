Міністерство фінансів Польщі планує знизити податкову ставку VAT (ПДВ) із 23% до 8% для низки послуг. Йдеться про діяльність у сфері краси, якою у Польщі займаються чимало українок. Наразі податок у 8% зараз сплачують лише перукарі.
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Українки у Польщі можуть платити на 15% менше податків
З 1 квітня податкове навантаження знизять і на підприємців, які надають такі послуги, які не потребують спеціальних медичних знань:
- догляд за обличчям та макіяж;
- манікюр та педикюр;
- косметичні дії з бровами та віями;
- проколювання вух;
- консультації з догляду за красою та макіяжем;
- догляд за тілом;
- депіляція,
- ультрафіолетове та інфрачервоне опромінювання.
Українки у Польщі менше платитимуть податки за бізнес у сфері краси / Фото Unsplash
Залишаться без змін податки VAT в розмірі 23% при наданні послуг:
- татуювання;
- пірсингу;
- солярію;
- масажу;
- у сфері пластичної хірургії.
Очікується, що зниження податків стимулюватиме легалізації бізнесу із надання послуг у сфері краси. Ті, хто надають послуги, зможуть знизити їхню вартість для клієнтів.
Понад 10% нових підприємців у Польщі зареєстрували українці
Українці у Польщі дедалі частіше започатковують бізнес. У 2023 році щомісяця реєстрували до 3 000 нових ФОП, відкритих громадянами України.
Загалом у 2022 – 2023 роках громадяни нашої країни зареєстрували в сусідній державі 48 464 ФОПів. Найчастіше українці у Польщі відкривають компанії у галузях, де бракує працівників.