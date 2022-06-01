Именно поэтому некоторые предприятия в Польше начинают предлагать "мужскую" работу украинским женщинам. Таким образом, работодатели хотят, так сказать, убить сразу двух зайцев – закрыть вакансии, где есть дефицит в мужчинах, а также дать возможность беженкам трудоустроиться и получать легальную прибыль в Польше. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

И еще TransferGo приобщился к помощи украинским детям с особыми потребностями, оказавшимися в Польше

Одной из первых в свою работу внесла коррективы логистическая отрасль, где для женщин предлагают работу комплектовщиц товаров на складах. На некоторых из них уменьшают вес посылок к комфортной женщине. Кроме этого, сейчас в Польше набирает обороты "высокий" сезон в логистике и торговле, а соответственно, увеличивается количество вакансий, требующих специальной квалификации. К примеру, ищут часто операторов автопогрузчика. Чтобы на такую ​​работу смогли устроить женщины из Украины, для них открывают специальные курсы.

Раньше эту работу так называемых "карщиков" выполняли только мужчины. Сейчас женщины, выехавшие из Украины, спасаясь от войны, смогут овладеть этой профессией абсолютно бесплатно после недельных курсов и получить соответствующий сертификат. Мы запустили свою школу операторов погрузчика на базе одного из логистических предприятий. Для женщин это возможность устроиться на работу с зарплатой на 40% выше, чем для неквалифицированных рабочих. Для польских работодателей – это возможность найти работников на те вакансии, которые они сейчас не могут закрыть из-за дефицита мужчин,

– говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Кроме того, на некоторых предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинаты и рыбзаводы) создан специальный график для украинских женщин, чтобы они могли работать посменно и имели время на уход за детьми.

В ближайшие недели количество вакансий для женщин будет расти из-за начала "высокого" сезона производства. За прошедшую неделю их стало на 10 – 15% больше. Без знания языка и опыта украинки в Польше получают около 3400 – 3600 злотых в месяц (примерно 23,5 – 25 тысяч гривен). Это работа на предприятиях пищевой промышленности, логистических складах и сфере обслуживания.

Читайте также Туристическая сфера Польши: как война в Украине повлияла на сценарии летнего отдыха

К слову! По данным Министерства семьи и социальной политики Польши, в стране уже нашли работу около 180 тысяч граждан Украины – это более трети совершеннолетних, зарегистрированных в системе PESEL.