Новый опрос показал, что украинские женщины в Польше активно открывают малый бизнес. Какие дела начинают беженцы – дальше в материале.

Какой бизнес открывают украинки в Польше

Опрос проводился в рамках программы The Way to Business, которая направлена на информационную поддержку женщин из Украины, вынужденно находящихся в Польше из-за войны в Украине.

Цель программы – распространение информации и консультационная поддержка украинок, имеющих целью открытие собственного дела для улучшения своего финансового положения и социального уровня,

– говорится в сообщении.

Так, украинок опросили, какой бизнес они планируют открыть в Польше. Оказалось, что большинство интересует открытие собственного дела в сфере услуг с минимальными собственными вложениями.

73% участниц отметили, что планируют начать бизнес в таких сферах:

образование (детские сады, языковые курсы, детские курсы, занятия по кулинарии);

консультирование (право, легализация, маркетинг, логистика, трудоустройство);

сфера красоты (парикмахерские, салоны красоты);

дизайн;

фотография;

туризм;

IT и транспортные услуги.

Еще 20% планируют начать свой торговый бизнес в сфере моды, продаж нижнего белья и одежды, косметики, кулинарных изделий, преимущественно в онлайн.

Также 5% мечтают немного масштабнее и планируют бизнес в сегменте HORECA (гостиница, ресторан, кафе), и еще 2% – открытие собственного производства.

Много украинок планируют бизнес в сфере красоты / Фото UnSplash

Отметим, что с начала войны украинские граждане в Польше основали более 30 000 ФОПов и фирм, среди которых 43% были основаны именно женщинами.

Украинцы в Чехии массово открывают свое дело

В 2023 году в Чехии зарегистрировались 55 тысяч частных предпринимателей. Практически каждый десятый из них имеет украинское гражданство. До войны годовое количество украинцев, открывавших бизнес в стране, составляло 1 – 2%. Однако к концу третьего квартала текущего года цифры резко возросли до 4 904 человек, учредивших собственные предприятия. Это означает, что в среднем ежемесячно открывается около 545 новых предприятий.

Большая часть украинцев начала свой бизнес в Праге – 1 733. Примечательно, что в Устецком регионе 625 украинских предпринимателей открыли свои бизнесы, а Южноморовский регион принял 432 новых владельца бизнеса из Украины.

Что касается сфер деятельности, то больше всего ФОП открыли в строительстве и перерабатывающей промышленности.