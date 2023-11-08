Отримати нові навички та розпочати кар'єру пропонують за 13 напрямами. Навчання яким саме професіям буде доступне та як спробувати свої сили – розкажемо далі.

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Розпочати кар'єру в IT

Projector Foundation у співпраці з ЄС розпочинає набір на безплатне онлайн-навчання. До участі запрошують жінок-ВПО та тих, які проживають за кордоном. Заняття з 13 курсів стартують у листопаді. Доступні професії: програмування, SMM, графічний та веб-дизайн.

Заявку можуть подавати повнолітні біженки, які живуть за кордоном і не мають роботи та жінки в Україні зі статусом ВПО. Для участі у відборі достатньо надати документ, який підтверджує один із цих статусів.

Хочемо підсилити жінок та допомогти опанувати нові навички для початку кар'єри у креативному чи IT секторі – щоб українки мали фінансову незалежність і гідну оплату праці. На курсах студентки працюватимуть з реальними замовниками та отримають готові кейси у портфоліо, після його завершення,

– повідомляють на сторінці Projector.

Ці курси направлені на пошук роботи та замовлень. Тому під час навчання відбудуться консультації з HR та нададуть доступ до кар'єрного сервісу LEZO.

Таке навчання стало можливим завдяки фінансовій підтримці Євросоюзу та Міністерства економіки України, яке посприяло інформаційно.

Щоб подати заявку на безкоштовне навчання, потрібно перейти за посиланням на сайт Projector Foundation. Далі – обрати навчальну програму за професією, яка вас цікавить і натиснути "Надіслати заявку".

Однією з обов'язкових умов є володіння англійською мовою мінімум на рівні Intermediate. Останній день подачі заявок – 14 листопада 2023 року (до 23:00).

Українці масово відкривають бізнес у Чехії

За останній рік у Чехії зареєструвалися 55 тисяч приватних підприємців. І майже кожен десятий із них громадянин України. До 2022 року частка українців, які починали свою справу в Чехії, була на рівні 1 – 2% на рік.

У 2023 році бізнес у Чехії розпочали близько 5 000 українців. Найбільше – у Празі. Найчастіше ФОП відкривають у галузях будівництва та переробної промисловості.