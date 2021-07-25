Родина Галини намагається доправити жінку в Україну, але не має грошей на її транспортування, оскільки вона досі перебуває у важкому стані, і потрібен спеціально обладнаний автомобіль швидкої допомоги. Близькі українки у розпачі, адже для її перевезення треба щонайменше 88,5 тисяч гривень.

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47-річна українка перебуває у госпіталі міста Кремона, що в Італії. На те, щоб вивезти жінку на батьківщину, потрібні непосильні для родини гроші.

Матір дівчини почала збір коштів серед мешканців міста Сарни, однак поки що вдалось зібрати дуже незначну частину потрібної суми.

Це тільки на транспорт, про лікування не мовиться – аби лиш забрати дитину додому. Посол намагався допомогти, та поки безрезультатно. Разом з тим, Італія відкрила судові позови, мовляв, треба повернути близько 260 тисяч євро за лікування, за вихід з коми,

– розповідає мати українки, Клименко Валентина.

Витрати на перевезення українки додому / Фото Rivne Media

Родина просить допомоги в українців, аби зібрати необхідну суму. Номер банківської картки Клименко Валентини Василівни (матері жінки) – 4790 7299 4678 7181.

Важливо! Редакція Закордон 24 не несе відповідальності за збір коштів. Радимо звернутись за необхідними документами та уточненнями напряму до матері Галини – Клименко Валентини Василівни – з проханням надати всі необхідні підтвердження. Номер для контакту – 097 782 27 225.