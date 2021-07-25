Семья Галины пытается перевезти женщину в Украину, но не имеет денег на ее транспортировку, поскольку она до сих пор находится в тяжелом состоянии, и требуется специально оборудованный автомобиль скорой помощи. Близкие украинки в отчаянии, ведь для ее перевозки нужно как минимум 88,5 тысячи гривен.

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47-летняя украинка находится в госпитале города Кремона, что в Италии. На то, чтобы вывезти женщину на родину, нужны непосильные для семьи деньги.

Мать девушки начала сбор средств среди жителей города Сарны, однако пока удалось собрать очень незначительную часть нужной суммы.

Это только на транспорт, о лечении не говорится – лишь бы забрать ребенка домой. Посол пытался помочь, но пока безрезультатно. Вместе с тем Италия открыла судебные иски, мол, надо вернуть около 260 000 евро за лечение, за выход из комы,

– рассказывает мать украинки, Клименко Валентина.

Расходы на транспортировку украинки домой / Фото Rivne Media

Семья просит помощи в украинцев, чтобы собрать необходимую сумму. Номер банковской карты Клименко Валентины Васильевны (матери женщины) – 4790 7299 4678 7181.

Важно! Редакция Закордон 24 не несет ответственности за сбор средств. Советуем обратиться за необходимыми документами и уточнениями напрямую к матери Галины – Клименко Валентине Васильевной – с просьбой предоставить все необходимые подтверждения. Номер для контакта – 097 782 27 225.