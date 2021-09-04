Мотиви такого вчинку жінки є невідомими. Поліція опитує знайомих загиблої та медиків місцевої лікарні, щоб встановити причини ймовірного самогубства.
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Відомо, що жінка перебувала у лікарні Пеллегріні, бо перенесла операцію. Вона мала катаракту.
Хірургічне втручання було успішним. Після операції українку помістили в офтальмологічне відділення. Її самопочуття було добрим.
Інші обставини трагедії наразі не повідомляють.