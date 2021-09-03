Хлопця затримали на вулиці Тоскі. Він прогулювався сам у ночі. Виглядав дивно. Тому викликав підозру у місцевих карабінерів.

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Деталі ситуації

Карабінери зупинили хлопця для перевірки документів. За словами правоохоронців, українець під час цієї перевірки виявляв надмірне хвилювання.

Карабінери відділку Ольтреторренте обшукали українця і знайшли у нього ніж з лезом довжиною у 8 сантиметрів. В Італії носити такі предмети на вулиці заборонено. Крім того, у кишенях хлопець мав кілька доз гашишу та марихуани.

Затриманого звинуватили у незаконному носінні зброї та зберіганні наркотиків.