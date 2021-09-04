Мотивы такого поступка женщины неизвестны. Полиция опрашивает знакомых погибшей и медиков местной больницы, чтобы установить причины вероятного самоубийства.
Интересно Сколько денег перевели из-за границы в Украину за первое полугодие 2021: интересная инфографика
Что предшествовало прыжку из окна
Известно, что женщина находилась в больнице Пеллегрини, потому что перенесла операцию. Она имела катаракту.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. После операции украинку поместили в офтальмологическое отделение. Его самочувствие было хорошим.
Другие обстоятельства трагедии пока не сообщаются.