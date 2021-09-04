Мотивы такого поступка женщины неизвестны. Полиция опрашивает знакомых погибшей и медиков местной больницы, чтобы установить причины вероятного самоубийства.

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Известно, что женщина находилась в больнице Пеллегрини, потому что перенесла операцию. Она имела катаракту.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. После операции украинку поместили в офтальмологическое отделение. Его самочувствие было хорошим.

Другие обстоятельства трагедии пока не сообщаются.