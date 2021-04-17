Українка створила першу в Польщі книгу-вишиванку: фото

Джерело:dziennikbaltycki.pl
Українка Ольга Стельмах стала авторкою першої в Польщі вишитої книжки для дітей. Жінка присвятила її своєму синові, тому головний персонаж книжки має ім'я Aleksandr, czyli Oluś. Книга-вишиванка зберігається у бібліотеці села Пшехлево (Поморське воєводство), де працює майстриня.
Книжка має 46 ілюстрацій. Вона складається з 25 метрів полотна та містить понад 140 тисяч хрестиків. Все оброблено мереживом загальною довжиною 200 метрів.
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Авторка вишитої книги займається вишивкою близько 12 років. Раніше вона прикрашала вишивкою традиційні вироби: скатертини, рушники, постільні речі, одяг та аксесуари. Згодом майстрині прийшла ідея створити книгу, яка складалася б з вишиванок.
Над роботою жінка працювала понад 7 місяців. Їй допомагала донька, яка перевіряла польський текст на можливі орфографічні помилки, та свекруха, яка на кінцевому етапі допомогла з обшивкою книги мереживом.Зараз Ольга Стельмах шукає видавництво, яке погодиться видати паперову версію її книги-вишиванки.
Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl