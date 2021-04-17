Украинка Ольга Стельмах стала автором первой в Польше вышитой книги для детей. Женщина посвятила ее своему сыну, поэтому главный персонаж книги носит имя Aleksandr, czyli Oluś. Книга-вышиванка сохраняется в библиотеке села Пшехлево (Поморское воеводство), где работает мастерица

Книга имеет 46 иллюстраций . Она состоит из 25 метров полотна и содержит более 140 тысяч крестиков . Все отделано кружевом общей длиной 200 метров .

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Как создавалась книга-вышиванка

Автор вышитой книги занимается вышивкой около 12 лет . Ранее она украшала вышивкой традиционные изделия: скатерти, полотенца, постельные принадлежности, одежду и аксессуары. Потом ей пришла идея создать книгу, которая состояла бы из вышиванок.

Над книгой женщина работала более 7 месяцев . Ей помогала семья: дочь проверяла польский текст на возможные орфографические ошибки, а свекровь на конечном этапе помогла с обшивкой книги кружевом.

Сейчас Ольга Стельмах ищет издательство, которое согласится выдать бумажную версию ее книги-вышиванки.





Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl





Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl





Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl





Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl





Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl





Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl





Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl





Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl