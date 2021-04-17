Украинка создала первую в Польше книгу-вышиванку: фото
Украинка Ольга Стельмах стала автором первой в Польше вышитой книги для детей. Женщина посвятила ее своему сыну, поэтому главный персонаж книги носит имя Aleksandr, czyli Oluś. Книга-вышиванка сохраняется в библиотеке села Пшехлево (Поморское воеводство), где работает мастерица
Источник:dziennikbaltycki.pl
Книга имеет 46 иллюстраций. Она состоит из 25 метров полотна и содержит более 140 тысяч крестиков. Все отделано кружевом общей длиной 200 метров.
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Как создавалась книга-вышиванка
Автор вышитой книги занимается вышивкой около 12 лет. Ранее она украшала вышивкой традиционные изделия: скатерти, полотенца, постельные принадлежности, одежду и аксессуары. Потом ей пришла идея создать книгу, которая состояла бы из вышиванок.
Над книгой женщина работала более 7 месяцев. Ей помогала семья: дочь проверяла польский текст на возможные орфографические ошибки, а свекровь на конечном этапе помогла с обшивкой книги кружевом.
Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
Украинка Ольга Стельмах создала первую в Польше книгу-вышиванку / Фото dziennikbaltycki.pl
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