Українка Ольга Стельмах стала авторкою першої в Польщі вишитої книжки для дітей. Жінка присвятила її своєму синові, тому головний персонаж книжки має ім'я Aleksandr, czyli Oluś. Книга-вишиванка зберігається у бібліотеці села Пшехлево (Поморське воєводство), де працює майстриня.

Книжка має 46 ілюстрацій. Вона складається з 25 метрів полотна та містить понад 140 тисяч хрестиків. Все оброблено мереживом загальною довжиною 200 метрів.

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Як створювалася книга-вишиванка

Авторка вишитої книги займається вишивкою близько 12 років. Раніше вона прикрашала вишивкою традиційні вироби: скатертини, рушники, постільні речі, одяг та аксесуари. Згодом майстрині прийшла ідея створити книгу, яка складалася б з вишиванок.

Над роботою жінка працювала понад 7 місяців. Їй допомагала донька, яка перевіряла польський текст на можливі орфографічні помилки, та свекруха, яка на кінцевому етапі допомогла з обшивкою книги мереживом.

Зараз Ольга Стельмах шукає видавництво, яке погодиться видати паперову версію її книги-вишиванки.



Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl



Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl



Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl



Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl



Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl



Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl



Українка Ольга Стельмах створила першу в Польщі книгу-вишиванку / Фото dziennikbaltycki.pl