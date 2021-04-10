У 2004 році тернополянка Оксана Танасів переїхала жити у США. Там жінка спочатку працювала прибиральницею, згодом отримала роботу няні, ще пізніше влаштувалася менеджером з дизайну інтер'єру, а зараз має власну художню галерею. Розповідаємо, що надихнуло українку почати займатися творчістю на чужині.

Зараз у доробку художниці більш як 300 робіт. Середня вартість однієї картини становить 6 тисяч доларів США.

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Пошук себе

В Україні Оксана Танасів отримала спеціальності психолога та менеджера. В Америці вона вступила до Університету Коннектикуту, по закінченню якого знайшла роботу в дизайнерській сфері. Жінка спробувала себе у багатьох професіях. Та справжній успіх їй принесло художнє мистецтво.

Малювати Оксана любила завжди, проте сприймала це заняття виключно як хобі. Талант успадкувала від батька, який був дуже вправним у написанні картин. В Америці жінка згадувала про пензлі та фарби у вільний час, щоб розслабитися. Коли сусіди почали приходити з проханням продати їм роботи майстрині, Оксана зрозуміла, що захоплення може стати прибутковою справою.

Спочатку художниця брала участь в різних виставках та шоу, а зараз планує розвивати власну галерею.

Художниця Оксана Танасів / Фото THE HOUR

Код Україна

"Код Україна" – це проєкт, на який Оксану Танасів надихнула українська вишивка. Ідея проєкту полягає у тому, щоб показати потужний символізм старовинної української вишивки у модерному варіанті. Художниця використала авторську техніку, поєднавши елементи малюнку та колажу.

Художниця розповідає, що таке мистецтво захоплює американських глядачів. Їм подобається розгадувати символи Трипілля та пізнавати українську історію.

Мисткиня прагне розвивати цей проєкт і вже готує колекцією світлових інсталяцій з використанням символіки української вишивки.

Історія художниці Оксани Танасів: дивіться відео