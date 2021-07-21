За кілька днів українка стане першою жінкою, яка диригуватиме на світовому оперному фестивалі
Джерело:Galnet
Уродженка Бродів Оксана Линів стане першою жінкою, яка диригуватиме на Байройтському фестивалі. Подія відбудеться цієї неділі, 25 липня.
Згаданий оперний фестиваль вважають найпрестижнішим у світі. Про те, що українці випала честь виступати на ньому, стало відомо ще минулого сезону. Весь цей час Оксана Линів наполегливо готувалася до заходу.
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Що відомо про участь українки у світовому оперному фестивалі
Новина про те, що у 2021 році за диригентським пультом стоятиме жінка, буквально сколихнула культурний світ. Що й не дивно, адже за 145 років існування відомого фестивалю таке сталося уперше. Керівниця фестивалю і правнучка композитора Катаріна Вагнер довгий час тримала у таємниці ім'я диригентки. Це було так званою головною оперною інтригою року.
Не маю слів, щоби пояснити, що я зараз відчуваю – це надзвичайно хвилююче та відповідально водночас! Таке запрошення є великою честю для мене!
– написала Оксана Линів у фейсбуці, повідомивши про свою участь у фестивалі.
Оксана Линів представить твір "Летючий голландець" на відкритті фестивалю вже за кілька днів. Подія відбудеться у німецькому місті Байройт. Там будуть представлені вистави опери німецького композитора Ріхарда Вагнера. Фестиваль проводять у театрі, який спеціально для нього спроєктувати та побудували під керівництвом Вагнера.
- Оксана Линів народилася у Бродах у 1978 році.
- Вона – випускниця Львівського музучилища імені Станіслава Людкевича та Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка.
- Оксана Линів є першою жінкою головною диригенткою Опери та філармонійного оркестру у місті Ґрац.
- Вона є засновницею та художньою керівницею фестивалю LvivMozArt, а також засновницею і головною диригенткою Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.
- Серед іншого, диригентка є лауреаткою премії "Women in Arts 2021" у категорії "Жінки в музиці".