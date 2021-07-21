Упомянутый оперный фестиваль считают самым престижным в мире. О том, что украинке выпала честь выступать на нем, стало известно еще в прошлом сезоне. Все это время Оксана Лынив упорный готовилась к мероприятию.

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Что известно об участии украинки в ​​мировом оперном фестивале

Новость о том, что в 2021 году за дирижерским пультом будет стоять женщина, буквально всколыхнула культурный мир. Что неудивительно, ведь за 145 лет существования известного фестиваля такое произошло впервые. Руководитель фестиваля и правнучка композитора Катарина Вагнер долгое время держала в тайне имя дирижерки. Это было так называемой главной оперной интригой года.

Нет слов, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую – это очень волнительно и ответственно одновременно! Такое приглашение большая честь для меня!

– написала Оксана Лынив в фейсбуке, сообщив о своем участии в фестивале.

Оксана Лынив представит произведение "Летучий голландец" на открытии фестиваля уже через несколько дней. Событие состоится в немецком городе Байройт. Там будут представлены спектакли оперы немецкого композитора Рихарда Вагнера. Фестиваль проводят в театре, который специально для него спроектировали и построили под руководством Вагнера.