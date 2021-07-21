Згаданий оперний фестиваль вважають найпрестижнішим у світі. Про те, що українці випала честь виступати на ньому, стало відомо ще минулого сезону. Весь цей час Оксана Линів наполегливо готувалася до заходу.

​Цікаво Бути мамою складніше, ніж далекобійницею, – українка про свій успіх у Польщі

Що відомо про участь українки у світовому оперному фестивалі

Новина про те, що у 2021 році за диригентським пультом стоятиме жінка, буквально сколихнула культурний світ. Що й не дивно, адже за 145 років існування відомого фестивалю таке сталося уперше. Керівниця фестивалю і правнучка композитора Катаріна Вагнер довгий час тримала у таємниці ім'я диригентки. Це було так званою головною оперною інтригою року.

Не маю слів, щоби пояснити, що я зараз відчуваю – це надзвичайно хвилююче та відповідально водночас! Таке запрошення є великою честю для мене!

– написала Оксана Линів у фейсбуці, повідомивши про свою участь у фестивалі.

Оксана Линів представить твір "Летючий голландець" на відкритті фестивалю вже за кілька днів. Подія відбудеться у німецькому місті Байройт. Там будуть представлені вистави опери німецького композитора Ріхарда Вагнера. Фестиваль проводять у театрі, який спеціально для нього спроєктувати та побудували під керівництвом Вагнера.