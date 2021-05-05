Українка стала зіркою успішного китайського телесеріалу

Ірина Каптелова зіграла роль капітана круїзного лайнера в новому китайському серіалі "Один корабель, один світ". Прем'єрний показ першої серії зібрав майже 200 мільйонів переглядів.

Найбільше людей переглянуло серіал на віртуальних платформах Піднебесної. Це вивело "Один корабель, один світ" на другу сходинку у загальнонаціональному рейтингу телеканалів, а хештег про запуск першої серії став другим за популярністю в мережі мікроблогів Weibo.

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Що відомо про акторку з України

Ірина Каптелова народилася у Дніпрі та отримала першу популярність після кількох ролей у китайських серіалах. Українка навчалась на факультеті міжнародної журналістики Дніпропетровського національного університету, після чого працювала телеведучою.

Ірина Каптелова знімається у китайських серіалах / Фото ТСН

Акторській грі дівчина навчалася у Віталія Малахова, народного артиста України та директора Київського академічного драматичного театру на Подолі.

Акторським дебютом Каптелової була роль російського офіцера у китайському серіалі "Зима не холодна", який згодом був заборонений цензурою. Трохи більше популярності акторка отримала за одну з головних ролей у телесеріалі "Моя Наташа".

У 2012 році Ірина Каптелова отримала нагороду "Найкраща іноземна акторка" на церемонії TV Drama Avards Made in China.

Українська акторка отримала престижну китайську нагороду / Фото ТСН