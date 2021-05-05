Больше всего людей посмотрело сериал на виртуальных платформах Поднебесной. Это вывело "Один корабль, один мир" на второе место в общенациональном рейтинге телеканалов, а хэштег о запуске первой серии стал вторым по популярности в сети микроблогов Weibo.

Интересно Как Сандра Буллок драники ела: рассказ шефа культового украинского ресторана в США

Что известно об актрисе из Украины

Ирина Каптелова родилась в Днепре и получила первую известность после нескольких ролей в китайских сериалах. Украинка училась на факультете международной журналистики Днепропетровского национального университета, после чего работала телеведущей.

Ирина Каптелова снимается в китайских сериалах / Фото ТСН

Актерской игре девушка училась у Виталия Малахова, народного артиста Украины и директора Киевского академического драматического театра на Подоле.

Актерским дебютом Каптеловой была роль русского офицера в китайском сериале "Зима не холодная", который впоследствии был запрещен цензурой. Чуть больше популярности актриса получила за одну из главных ролей в телесериале "Моя Наташа".

В 2012 году Ирина Каптелова получила награду "Лучшая иностранная актриса" на церемонии TV Drama Avards Made in China.

Украинская актриса получила престижную китайскую награду / Фото ТСН