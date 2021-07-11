Аннет Ко розповіла про те, чому не кожна модель зможе реалізувати себе у Китаї. Також вона поділилася інформацією про китайські соцмережі та менталітет жителів Азії.

Читайте також Як захиститися від інтернет-шахраїв: рекомендації від засновника фінансового сервісу

Як стати моделлю

Щоб почати співпрацю з модельним агентством, треба мати відповідні параметри фігури та достатній зріст. Спочатку, каже Аннет Ко, заробіток буде невеликим. Перші роки підуть на вироблення навичок і формування портфоліо.

За кілька років після початку своєї кар'єри модель, як правило, вже може обрати для роботи ту країну, яка влаштовує її своїм устроєм. Звісно за умови, що цій країні потрібен такий типаж моделей. Це називається Money Market. Так, Аннет Ко обрала для себе Шанхай. Та одразу попереджає, що такий вибір не для слабких.

Щоб наважитися поїхати працювати за кордон, потрібно звернутися до перевіреного агента з хорошою репутацією, радить модель. Варто додатково самостійно дізнатися, з яким агентствами й на яких умовах відбувається працевлаштування за кордоном. Вивчити контракт слід дуже ретельно, особливо тоді, коли моделі обіцяють конкретну стабільну зарплатню. Також Аннет радить шукати інформацію про модельний бізнес у країні, куди летить модель. У цьому допоможуть спеціальні спільноти в соціальних мережах, де інші моделі діляться досвідом, а сумлінні агенти – порадами.

Про роботу в Азії

За словами Аннет Ко, в Азії є попит на молодих дівчат з милою зовнішністю, підтягнутими фігурами й великими очима. Оскільки азійки статурою менші, то й розмірна сітка в них інша. Перевагу віддають, до речі, не надто високим дівчатам, але тендітним.

У Бангкоку, поділилася дівчина, щосереди всіх моделей вимірювали та зважували й тільки після цього видавали їм гроші. Іноді дівчат відправляли на голковколювання або прописували таблетки для схуднення.

Найбільша мотивація бути моделлю в Азії – хороший заробіток. Наприклад, в Китаї, каже Аннет Ко, можна отримувати приблизно 3 – 10 тисяч доларів США на місяць. Сума залежить від типажу дівчини, її завзятості й уміння витримувати подекуди 20-годинні робочі дні. Тому Аннет зазначає, що Китай – лише для дуже витривалих. За її словами, треба мати стійку нервову систему, щоб працювати моделлю у цій країні.

Були випадки, коли дівчатка навіть помирали від перевтоми. Тому я для себе обрала працювати на умовах фрилансу: сама будую свій графік, вибираю кастинги й роботи,

– розповідає Аннет Ко.

Повернутися з Шанхаю дівчину змусила пандемія. Каже, що точно не поїхала б звідси, якби не поширення вірусу. Водночас додає, що час легкого заробітку для laowai (іноземців) закінчився тут років 3 – 4 тому. Китай все ще є доступним для іноземців, вважає модель, але зараз прагне бути країною для своїх, а не меккою для емігрантів.

Аннет Ко / Фото BIT.UA

Про китайські соцмережі

Не секрет, що в Китаї є свої локальні соціальні мережі, головною з яких є Wechat. У цій соцмережі можна не лише спілкуватися, а й сплачувати рахунки, поповнювати телефон, переказувати комусь гроші та замовляти квитки на потяг чи літак. Все це можливо завдяки функції онлайн-гаманця, до якого приєднана картка та який працює через QR-код.

Якщо тебе немає на Wechat, ти не існуєш у країні,

– вважає Аннет Ко.

Щоб зареєструватися на Wechat, потрібна рекомендація людини, у якої вже є акаунт із прикріпленим гаманцем, тобто китайським банківським рахунком. Аннет додає, що не варто забувати, що всі транзакції на Wechat ретельно відстежуються урядом, і якщо іноземець отримує значно більше коштів, ніж витрачає в Китаї, його рахунки ретельно перевіряють.

Щодо найпопулярніших соцмереж розважального плану, то такими є Douyin (оригінальний тікток) і Weibo (аналог твіттеру із розширеною кількістю опцій).

У Китаї навіть є популярна онлайн-професія – лайфстример. Це люди, які спілкуються з відвідувачами своїх сторінок і мають головну мету – захопити гостя, поспілкуватися з ним, заспівати та станцювати. Аннет каже, що це схоже на шоу талантів або новорічний ранок.

Нерідко мені траплялися китайські моделі, які ведуть прямі ефіри з бекстейджа зйомок, показів. У цьому випадку їхній заробіток залежить від онлайн-подарунків, надісланих фанатами, конвертованих в юані. Нині це одна з найбільш конкурентних сфер заробітку в Китаї,

– розповідає модель.

Аннет Ко / Фото BIT.UA

Про особливості менталітету

Аннет Ко зазначає, що китайці дуже працьовиті та вміють рахувати гроші. Та часом їх одержимість матеріальним лякає.

Що стосується китайських чоловіків, то вони дуже уважні та щедрі на компліменти й подарунки. Якщо китаєць закоханий, то зробить для жінки все.

Місцеві чоловіки завжди піклуються про фінансовий добробут своєї жінки. Аннет розповіла, що, китайські мужчини не мають права одружуватися без власної нерухомости. А коли китаєць одружується, то зобов'язаний забезпечувати дружину матеріально. Тому Аннет неодноразово помічала, що головною якістю в чоловіках китаянки вважають саме їхню платоспроможність.

Улюбленою розвагою у Китаї є караоке. Що цікаво, у таких місцях китайці навіть обговорюють ділові питання. Та їхнє караоке дуже сильно відрізняються від нашого, каже дівчина. У китайських караоке компанія відпочивальників оплачує окрему кімнату. Там місцеві розпивають віскі, коньяк і пиво. За додаткову плату можна запросити дівчат, які розважатимуть гостей та підливатимуть їм алкоголь.

Шанхай – місто контрастів, приголомшливих можливостей, щасливих людей, благополуччя та шалених грошей,

– описує свої враження Аннет Ко.