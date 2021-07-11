Аннет Ко рассказала о том, почему не каждая модель сможет реализовать себя в Китае. Также она поделилась информацией о китайских соцсетях и менталитете жителей Азии.

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Как стать моделью

Чтобы начать сотрудничество с модельным агентством, надо иметь соответствующие параметры фигуры и достаточный рост. Сначала, говорит Аннет Ко, заработок будет небольшим. Первые годы пойдут на выработку навыков и формирование портфолио.

За несколько лет после начала своей карьеры модель, как правило, уже может выбрать для работы ту страну, которая устраивает ее своему устройству. Конечно при условии, что этой стране нужен такой типаж моделей. Это называется Money Market . Так, Аннет Ко выбрала для себя Шанхай. Но сразу предупреждает, что такой выбор не для слабых.

Чтобы решиться поехать работать за границу, нужно обратиться к проверенному агенту с хорошей репутацией, советует модель. Стоит дополнительно самостоятельно узнать, с какими агентствами и на каких условиях происходит трудоустройство за рубежом. Изучить контракт следует очень тщательно, особенно тогда, когда модели обещают конкретную стабильную зарплату. Также Аннет советует искать информацию о модельном бизнесе в стране, куда летит модель. В этом помогут специальные сообщества в социальных сетях, где другие модели делятся опытом, а добросовестные агенты – советами.

О работе в Азии

По словам Аннет Ко, в Азии спрос на молодых девушек с милой внешностью, подтянутыми фигурами и большими глазами. Поскольку азиатки телосложением меньше, то и размерная сетка у них другая. Предпочтение отдают, кстати, не слишком высоким девушкам, но хрупким.

В Бангкоке, поделилась девушка, по средам всех моделей измеряли и взвешивали и только после этого выдавали им деньги. Иногда девушек отправляли на иглоукалывание или прописывали таблетки для похудения.

Самая большая мотивация быть моделью в Азии – хороший заработок. Например, в Китае, говорит Аннет Ко, можно получать примерно 3 – 10 тысяч долларов США в месяц. Сумма зависит от типажа девушки, ее упорства и умения выдерживать иногда 20-часовые рабочие дни. Поэтому Аннет отмечает, что Китай – только для очень выносливых. По ее словам, надо иметь устойчивую нервную систему, чтобы работать моделью в этой стране.

Были случаи, когда девочки даже умирали от переутомления. Поэтому я для себя выбрала работать на условиях фриланса: сама строю свой график, выбираю кастинги и работы,

– рассказывает Аннет Ко.

Вернуться из Шанхая девушку заставила пандемия. Говорит, что точно не поехала бы отсюда, если бы не распространение вируса. В то же время добавляет, что время легкого заработка для laowai (иностранцев) закончилось здесь года 3 – 4 назад. Китай все еще доступен для иностранцев, считает модель, но сейчас стремится быть страной для своих, а не меккой для эмигрантов.

Аннет Ко / Фото BIT.UA

О китайских соцсети

Не секрет, что в Китае есть свои локальные социальные сети, главной из которых является Wechat. В этой соцсети можно не только общаться, но и оплачивать счета, пополнять телефон, переводить кому-то деньги и заказывать билеты на поезд или самолет. Все это возможно благодаря функции онлайн-кошелька, к которому присоединена карта и который работает через QR-код.

Если тебя нет на Wechat, ты не существуешь в стране,

– считает Аннет Ко.

Чтобы зарегистрироваться на Wechat, нужна рекомендация человека, у которого уже есть аккаунт с прикрепленным кошельком, то есть китайским банковским счетом. Аннет добавляет, что не стоит забывать, что все транзакции на Wechat тщательно отслеживаются правительством, и если иностранец получает значительно больше, чем тратит в Китае, его счета тщательно проверяют.

По поводу самых популярных соцсетей развлекательного плана, то таковыми являются Douyin (оригинальный тикток) и Weibo (аналог твиттера с расширенным количеством опций).

В Китае даже есть популярная онлайн-профессия – лайфстример. Это люди, которые общаются с посетителями своих страниц и имеют главную цель – захватить гостя, пообщаться с ним, спеть и станцевать. Аннет говорит, что это похоже на шоу талантов или новогодний утренник.

Нередко мне попадались китайские модели, которые ведут прямые эфиры с бэкстейджа съемок, показов. В этом случае их заработок зависит от онлайн-подарков, присланных фанатами, конвертируемых в юани. Сейчас это одна из самых конкурентных сфер заработка в Китае,

– рассказывает модель.

Аннет Ко / Фото BIT.UA

Об особенностях менталитета

Аннет Ко отмечает, что китайцы очень трудолюбивые и умеют считать деньги. Но иногда их одержимость материальным пугает.

Что касается китайских мужчин, то они очень внимательны и щедры на комплименты и подарки. Если китаец влюблен, то сделает для женщины все.

Местные мужчины всегда заботятся о финансовом благополучии своей женщины. Аннет рассказала, что китайские мужчины не имеют права вступать в брак без собственной недвижимости. А когда китаец женится, то обязан обеспечивать жену материально. Поэтому Аннет неоднократно замечала, что главным качеством в мужчинах китаянки считают именно их платежеспособность.

Любимым развлечением в Китае считается караоке. Что интересно, в таких местах китайцы даже обсуждают деловые вопросы. Но их караоке очень сильно отличаются от нашего, говорит девушка. В китайских караоке компания отдыхающих оплачивает отдельную комнату. Там местные распивают виски, коньяк и пиво. За дополнительную плату можно пригласить девушек, которые будут развлекать гостей и подливать им алкоголь.