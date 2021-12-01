Українка в Італії хотіла купити фальшивий документ, але сама стала жертвою обману

Кармічна пригода трапилася з українкою в Мілані. Її історія вкотре доводить, що люди, які порушують закон, стають соціально незахищеними та вразливими перед різноманітними шахраями.

Внаслідок свого необдуманого вчинку українка втратила велику суму грошей. Усе через те, що вона намагалася придбати підроблений дозвіл на проживання в Італії.

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Як українка в Італії хотіла обдурити державу, а потерпіла сама

Жінка шукала легкий спосіб отримати дозвіл на проживання, тому вирішила довіритися чоловікові, який продавав фальшиві документи. Вона придбала в нього несправжній дозвіл на одному з базарів у Мілані за 11 тисяч євро готівкою.

Документ мали виготовляти декілька днів. Коли домовлений час сплив, 33-річна жінка так і не отримала бажаного. Через 5 тижнів вона остаточно переконалася у тому, що її обдурили.

Через деякий час українка зустріла продавця фальшивих документів знову. Вона почала вимагати повернення оплати за невиконану роботу. Торговець гроші повернув. Але й тут жінку чекав неприємний "сюрприз" – усі 23 банкноти виявилися фальшивими.

У відчаї жертва обману звернулася до поліції. Вона чесно розповіла правоохоронцям свою історію про те, що на вулицю Фалк її скерували земляки, сказавши, що там допомагають нелегалам.