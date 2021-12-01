Внаслідок свого необдуманого вчинку українка втратила велику суму грошей. Усе через те, що вона намагалася придбати підроблений дозвіл на проживання в Італії.

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Як українка в Італії хотіла обдурити державу, а потерпіла сама

Жінка шукала легкий спосіб отримати дозвіл на проживання, тому вирішила довіритися чоловікові, який продавав фальшиві документи. Вона придбала в нього несправжній дозвіл на одному з базарів у Мілані за 11 тисяч євро готівкою.

Документ мали виготовляти декілька днів. Коли домовлений час сплив, 33-річна жінка так і не отримала бажаного. Через 5 тижнів вона остаточно переконалася у тому, що її обдурили.

Через деякий час українка зустріла продавця фальшивих документів знову. Вона почала вимагати повернення оплати за невиконану роботу. Торговець гроші повернув. Але й тут жінку чекав неприємний "сюрприз" – усі 23 банкноти виявилися фальшивими.

У відчаї жертва обману звернулася до поліції. Вона чесно розповіла правоохоронцям свою історію про те, що на вулицю Фалк її скерували земляки, сказавши, що там допомагають нелегалам.