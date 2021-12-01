В результате своего необдуманного поступка украинка потеряла большую сумму денег. Все потому, что она пыталась приобрести поддельное разрешение на жительство в Италии .

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Как украинка в Италии хотела обмануть государство, а потерпела сама

Женщина искала легкий способ получить вид на жительство, поэтому решила довериться мужчине, который продавал фальшивые документы. Она приобрела у него ненастоящее разрешение на одном из базаров в Милане за 11 тысяч евро наличными .

Документ должны были сделать за несколько дней. Когда условленное время прошло, 33-летняя женщина так и не получила желаемого. Через 5 недель она окончательно убедилась в том, что ее обманули.

Через некоторое время украинка встретила продавца фальшивых документов снова. Она потребовала возврата оплаты за невыполненную работу. Торговец деньги вернул. Но и здесь женщину ждал неприятный "сюрприз" – все 23 банкноты оказались фальшивыми .