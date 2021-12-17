29-річного чоловіка затримали на автомобільному прикордонному переході в Корчові, що на Підкарпатті. Це сталося у четвер, 16 грудня.

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Перед цим порушник нелегально жив у Чехії

Коли прикордонники перевіряли документи, виявилося, що той нещодавно змінив прізвище. Тож вони вирішили провести поглиблену перевірку по базах. Після цього наміри чоловіка стали зрозумілими. З'ясувалося, що раніше українця депортували з Чехії. Там він нелегально жив та працював. Через це чоловіку заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони до 2024 року.

Українцю не вдалося обхитрити прикордонників

Українець вдався до хитрощів, аби оминути цю заборону й саме тому змінив свої персональні дані. Втім, обдурити прикордонників так і не вдалося. Чоловік зізнався у спробі незаконного перетину кордону. Він погодився на покарання у виглядів 4 місяців умовного позбавлення волі з відтермінуванням на рік.

Зверніть увагу! Тепер порушник не зможе в'їжджати на територію Європейського союзу до 2026 року.

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