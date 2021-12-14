Порушення виявили завдяки спільним зусиллям прикордонників та інспекторів праці.
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Виявилося, що українці працювали понад 2 тижні, без письмових договорів та дозволів на роботу. Роботодавець також порушив норми Кодексу охорони праці. Як наслідок – проти 7 громадян України ухвалили рішення про депортацію.
Однак постраждали не лише українці. Чималий штраф у 30 тисяч злотих, тобто приблизно 197,6 тисячі гривень, отримав роботодавець.
Що загрожує нелегалам
Якщо нелегального працівника зафіксували контролюючі органи, то на нього можуть чекати:
- штраф (кілька тисяч євро у країнах ЄС);
- процес екстрадиції (арешт і передача особи державою у країну громадянства);
- заборона на в'їзд (середній термін – від 3 до 5 років).
Українці, на жаль, не бояться працевлаштовуватись нелегально за кордоном через низку причин. Зокрема, безліч наших співгромадян звикли працювати "на чорну" у рідній країні, тому подібний досвід за кордоном їх не лякає.
Випадки покарання за порушення міграційного законодавства у Європі – не рідкість. До прикладу, згідно з даними Головного управління поліції Німеччини, за липень – вересень 2020 року з країни екстрадували 300 громадян України.