На жаль, іноді туристи геть неправильно розуміють значення вислову "залишити свій слід в історії". Тоді страждають найвидатніші світові локації.

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Це – не перша "атака" Колізею

Перше, що не варто робити, коли бачите прекрасну древню пам'ятку: розписуватися на ній. Це не той випадок, коли "автограф" – доречний. Однак турист з України, схоже, цього не знав.

Італійці упіймали українця, який залишив "автограф" на Колізеї. Древньому амфітеатру – понад 2 тисячі років. Акт вандалізму зауважили перехожі. Вони й викликали поліцію. Відомо, що горе-"писаря" оштрафували. Наразі невідомо на яку суму. Водночас загалом за таке порушення сума штрафу стартує від 15 тисяч євро й може сягнути 60.



Туристи не можуть залишити Колізей у спокої / Unsplash

Варто зауважити, що туристу ще пощастило. Бо за таке можуть й ув'язнити на декілька років.

До слова, саме Колізею туристи чомусь не можуть дати спокій. На ньому регулярно намагаються щось написати. Нещодавно мандрівник намагався видряпати на древніх стінах ім'я своєї коханої. "Ромео" теж упіймали.