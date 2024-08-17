Люди зауважують, що це – дуже поганий знак. І він може знаменувати початок дуже темних часів для цілого світу.

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Чому піраміда раптом почала руйнуватися

Літо 2024 року стало сезоном аномальної спеки. У межах археологічної зони Іхуатсіо фіксували дуже високі температури повітря. Це призвело до посухи. Через неї на піраміді виникли тріщини. Тим часом у ніч на 29 липня у регіоні відбулася сильна злива. У результаті ослаблена спекою піраміда почала просто обвалюватися.



Негода наробила чимало лиха у Мексиці / Unsplash

Наразі експерти досліджують пам'ятку. Вони вже заявили, що ситуація – доволі складна.

Варто зауважити, що Іхуатсіо – одна з найвідоміших локацій Мексики. У сиву давнину це місце було священним. Там проводили різноманітні релігійні ритуали, які впливали на цілі покоління.

Саме тому місцеві мешканці – нащадки тих, хто колись вважав Іхуатсіо особливим місцем, – вбачать у руйнуванні піраміди дуже поганий знак. Це – начебто попередження людству, що потрібно готуватися до чогось моторошного. Хоча, здавалося б, куди вже гірше.