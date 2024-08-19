К сожалению, иногда туристы совершенно неправильно понимают значение выражения "оставить свой след в истории". Тогда страдают самые выдающиеся мировые локации.

Обратите внимание Предвестник очень темных времен: одна из величайших мировых достопримечательностей вдруг начала разрушаться

Это – не первая "атака" Колизея

Первое, что не стоит делать, когда видите прекрасную древнюю достопримечательность: расписываться на ней. Это не тот случай, когда "автограф" – уместен. Однако турист из Украины, похоже, этого не знал.

Итальянцы поймали украинца, который оставил "автограф" на Колизее. Древнему амфитеатру – более 2 тысяч лет. Акт вандализма заметили прохожие. Они и вызвали полицию. Известно, что горе-"писаря" оштрафовали. Пока неизвестно на какую сумму. В то же время в целом за такое нарушение сумма штрафа стартует от 15 тысяч евро и может достичь 60.



Туристы не могут оставить Колизей в покое / Unsplash

Стоит заметить, что туристу еще повезло. Потому что за такое могут и посадить на несколько лет.

К слову, именно Колизею туристы почему-то не могут оставить в покое. На нем регулярно пытаются что-то написать. Недавно путешественник пытался выцарапать на древних стенах имя своей возлюбленной. "Ромео" тоже поймали.