Сам Петро Левкович наголошує, що він не ювелір, як багато хто його називає. Він зауважує, що ювелірами у вузькому сенсі цього слова називають людей, які обточують дорогоцінне каміння, а він робить прикраси з, як правило, золота та срібла. Польською такого майстра називають złotnik.

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Переїзд до Кракова

Петро Левкович навчався у Самборі, звідки родом, в педагогічному коледжі на спеціальності "Образотворче мистецтво". Вивчав скульптуру, живопис, графіку та декоративно-прикладне мистецтво.

У 2009 році чоловік переїхав до Перемишля, щоб здобути фах дизайнера інтер'єру. На останньому курсі поїхав до Кракова на художню виставку – і протермінував на кілька днів візу. Через цю прикрість його депортували з Польщі та заборонили в'їзд у країну на рік.

Але невдача не завадила його бажанню знову оселитися у Польщі. Тож за деякий час Петро Левкович вирушив жити до Кракова із дружиною. Польське походження і карта поляка спростили процес легалізації.

Українець виготовляє цінні прикраси у Кракові / Фото uainkrakow.pl

Шлях до професії

Знайти роботу емігранту було нелегко. За словами Петра, він довго розсилав резюме та переглядав різноманітні вакансії. Одного дня чоловік натрапив на оголошення про те, що розшукується помічник ювеліра. Українець вирішив спробувати свої сили. За якийсь час він виріс із помічника у самостійного майстра.

Я прийшов і справді відчув, що це моє, настільки моє, що я хочу займатись цим все життя!

– ділиться Петро Левкович.

Зараз у Петра є власна майстерня. Він працює над індивідуальними замовленнями. Використовує, зокрема і дорогоцінні каміння: сапфіри, рубіни, смарагди, діаманти. Та найбільше майстер любить працювати з фактурою металу.

Зараз він із кількома колегами планує зробити колекцію прикрас у співпраці з художниками – передати в ювелірній праці колористику, експресію, індивідуальні стилі художників. Це має бути справді незвичайний творчий проєкт.

Українець виготовляє цінні прикраси у Кракові / Фото uainkrakow.pl