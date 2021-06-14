Сам Петр Левкович подчеркивает, что он не ювелир, как многие его называет. Он отмечает, что ювелирами в узком смысле этого слова называют людей, которые обтачивают драгоценные камни, а он делает украшения из, как правило, золота и серебра. В Польше такого мастера называют złotnik.

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Переезд в Краков

Петр Левкович учился в Самборе, откуда родом, в педагогическом колледже на специальности "Изобразительное искусство". Изучал скульптуру, живопись, графику и декоративно-прикладное искусство.

В 2009 году мужчина переехал в Перемышль , чтобы получить профессию дизайнера интерьера. На последнем курсе поехал в Краков на художественную выставку – и просрочил на несколько дней визу. Через эту неприятность его депортировали из Польши и запретили въезд в страну на год.

Но неудача не помешала его желанию снова поселиться в Польше. Поэтому через некоторое время Петр Левкович отправился жить в Краков с женой . Польское происхождение и карта поляка упростили процесс легализации.

Украинец производит ценные украшения в Кракове / Фото uainkrakow.pl

Путь к профессии

Найти работу эмигранту было нелегко. По словам Петра, он долго рассылал резюме и просматривал различные вакансии. Однажды человек наткнулся на объявление о том, что разыскивается помощник ювелира. Украинец решил попробовать свои силы. Через некоторое время он вырос из помощника в самостоятельного мастера .

Я пришел и действительно почувствовал, что это моё, настолько моё, что я хочу заниматься этим всю жизнь!

– делится Петр Левкович.

Сейчас у Петра есть собственная мастерская . Он работает над индивидуальными заказами. Использует, в том числе и драгоценные камни: сапфиры, рубины, изумруды, бриллианты. Но больше всего мастер любит работать с фактурой металла.

Сейчас он с несколькими коллегами планирует сделать коллекцию украшений в сотрудничестве с художниками – передать в ювелирном труде колористику, экспрессию, индивидуальные стили художников. Это должен быть действительно необычный творческий проект.