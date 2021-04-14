Украинец Игорь Панченко уже около двадцати лет работает инженером в компании AeroVironmnent, что в Калифорнии. Эта компания имеет многолетние контракты с Pentagon и NASA, для которых разрабатывает беспилотники. Одна из последних разработок AeroVironmnent – вертолёт Ingenuity, который создали для исследования Марса. Рассказываем, какой вклад в разработку этого устройства сделал Игор Панченко.

В США украинец переехал в 1999 году . Мужчина подтвердил свой диплом Киевского авиационного техникума и получил степень бакалавра аэрокосмонавтики. Хотя за время своей работы в AeroVironmnent, Игорь был привлечен к разработке многих грандиозных проектов, последней своей работой над вертолётом Ingenuity он гордится больше всего.

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Когда я вижу фотографии поверхности Марса, я чувствую гордость, что я имел какое-то отношения к этому,

– рассказывает Игорь Панченко.

История создания вертолета Ingenuity

Игорь Панченко разрабатывал: солнечную батарею, лопатки пропеллеров и шшафт, а также вертикальный вал, на котором собраны различные узлы и соединения.

Он рассказал, что задача была сложной, ведь вертолёт должен соответствовать тем перепадам температур, которые существуют на поверхности Марса . Дело в том, что атмосфера Марса отличается от атмосферы Земли. Давление у поверхности Марса является таким, как на высоте 35 километров над Землей. Поэтому задачей команды инженеров и дизайнеров было смастерить вертолёт , который будет летать в очень разреженной атмосфере.

Лопатки пропеллеров Ingenuity, по словам инженеров, намного больше, чем в обычном летательном аппарате, который бы делался для исследования Земли. Лопаткам пропеллеров также приходится крутиться гораздо быстрее, чем в атмосфере Земли.

Также устройство должно было быть мощным и легким одновременно. Поэтому его вес составляет всего килограмм и 800 граммов. Материалы, которые были использованы: титан, бериллий и алюминий.

Вертолёт оборудовали двумя камерами. Нижняя используется исключительно для навигации. Передняя – делает фотографии поверхности Марса.

Вертолёт управляется искусственным интеллектом. Впервые он побывал на Марсе в феврале 2021 года.

Вертолёт Ingenuity, который исследует поверхность Марса​ / Фото Голос Америки