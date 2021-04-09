Українець став головним диригентом видатного польського оркестру

Ярослав Шемет став наймолодшим диригентом Польщі. У свої 25 юнак отримав високу посаду в оркестрі Сілезької філармонії у місті Катовіце.

У Польщі Ярослав офіційно почав диригувати з 1 квітня цього року. Перший концерт у новій ролі українець даватиме 16 квітня.

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Кар'єрний шлях диригента

У свому молодому віці Ярослав Шемет уже вписав себе в історію класичної української музики. Він встиг побувати першим запрошеним диригентом оркестру Нової філармонії в Гамбурзі, а також головним диригентом Симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові INSO-Львів.

Окрім цього, вміння юнака уже також оцінили у таких країнах:

Німеччина;

Австрія;

Чехія;

Китай;

Після свого дебюту в Ельбській філармонії у німецькому містечку Гамбург, Ярослав отримав низку схвальних відгуків.

Шемет продемонстрував свій молодий та неприборканий темперамент. Він живе музикою та дихає нею! Диригуючи, хлопець проявив усі свої вміння,

– описувала виступ Ярослава оглядачка "Das Opernmagazine" Маріон Невоіт.

Український диригент у концертній залі / Фото з інстаграм-сторінки Ярослава Шемета

Репертуар українського диригента

У репертуарі Ярослава Шемета не лише канонічні оркестрові та оперні твори. Він є відомим інтерпретатором сучасної музики та може похизуватися понад 40 унікальними прем’єрами.

Юнак часто співпрацює з джазовими музикантами. Наприклад, у 2018 році разом із Ларсом Даніельсоном та оркестром INSO-Львів він виступав на фестивалі Leopolis Jazz Fest.

За словами критиків, завдяки своїм здібностям, харизмі та енергії, він може наповнити відомі твори новим життям, викликаючи у глядачів відчуття, ніби вони слухають їх вперше.

Вже після перших концертів у Сілезькій філармонії можна було помітити міцну взаємодію між Ярославом та симфонічним оркестром. Не скористатися цим було неможливо, тому ми з великим задоволенням запропонували йому посаду головного диригента,

– розповідає директор Сілезької філармонії Адам Веселовський.

До слова, попри нову посаду, Ярослав Шемет все одно залишається головним диригентом Симфонічного оркестру Національної філармонії INSO-Львів.