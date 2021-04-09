Ярослав Шемет стал самым молодым дирижером Польши. В свои 25 парень получил высокую должность в оркестре Силезской филармонии в городе Катовице.

В Польше Ярослав официально начал дирижировать с 1 апреля этого года. Первый концерт в новой роли украинец будет давать 16 апреля.

Интересно Я не планирую возвращаться в Украину ни при каких условиях, – украинский медик в Польше

Карьерный путь дирижера

В своем молодом возрасте Ярослав Шемет уже вписал себя в историю классической украинской музыки. Он успел побывать первым приглашенным дирижером оркестра Новой филармонии в Гамбурге, а также главным дирижером Симфонического оркестра Национальной филармонии во Львове INSO-Львов.

Кроме этого, умения юноши уже также оценили в следующих странах:

Германия;

Австрия;

Чехия;

Китай;

После своего дебюта в Эльбской филармонии в немецком городке Гамбург, Ярослав получил ряд положительных отзывов.

Шемет продемонстрировал свой молодой и неукротимый темперамент. Он живет музыкой и дышит ею! Дирижируя, парень проявил все свои умения,

– описывала выступление Ярослава обозреватель "Das Opernmagazine" Марион Невоит.

Украинский дирижер в концертном зале / Фото с инстаграм-страницы Ярослава Шемета

Репертуар украинского дирижера

В репертуаре Ярослава Шемета не только канонические оркестровые и оперные произведения. Он является известным интерпретатором современной музыки и может похвастаться более 40 уникальными премьерами.

Юноша часто сотрудничает с джазовыми музыкантами. Например, в 2018 году вместе с Ларсом Даниэльсоном и оркестром INSO-Львов он выступал на фестивале Leopolis Jazz Fest.

По словам критиков, благодаря своим способностям, харизме и энергии, он может наполнить известные произведения новой жизнью, вызывая у зрителей ощущение, будто они слушают их впервые.

Уже после первых концертов в Силезской филармонии можно было заметить прочное взаимодействие между Ярославом и симфоническим оркестром. Не воспользоваться этим было невозможно, поэтому мы с большим удовольствием предложили ему должность главного дирижера,

– рассказывает директор Силезской филармонии Адам Веселовский.

К слову, несмотря на новую должность, Ярослав Шемет все равно остается главным дирижером Симфонического оркестра Национальной филармонии INSO-Львов.