Украинец стал главным дирижером выдающегося польского оркестра
Ярослав Шемет стал самым молодым дирижером Польши. В свои 25 парень получил высокую должность в оркестре Силезской филармонии в городе Катовице.
Источник:"День"
В Польше Ярослав официально начал дирижировать с 1 апреля этого года. Первый концерт в новой роли украинец будет давать 16 апреля.
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Карьерный путь дирижера
В своем молодом возрасте Ярослав Шемет уже вписал себя в историю классической украинской музыки. Он успел побывать первым приглашенным дирижером оркестра Новой филармонии в Гамбурге, а также главным дирижером Симфонического оркестра Национальной филармонии во Львове INSO-Львов.
Кроме этого, умения юноши уже также оценили в следующих странах:
- Германия;
- Австрия;
- Чехия;
- Китай;
После своего дебюта в Эльбской филармонии в немецком городке Гамбург, Ярослав получил ряд положительных отзывов.
Шемет продемонстрировал свой молодой и неукротимый темперамент. Он живет музыкой и дышит ею! Дирижируя, парень проявил все свои умения,
– описывала выступление Ярослава обозреватель "Das Opernmagazine" Марион Невоит.
Украинский дирижер в концертном зале / Фото с инстаграм-страницы Ярослава Шемета
Репертуар украинского дирижера
В репертуаре Ярослава Шемета не только канонические оркестровые и оперные произведения. Он является известным интерпретатором современной музыки и может похвастаться более 40 уникальными премьерами.
Юноша часто сотрудничает с джазовыми музыкантами. Например, в 2018 году вместе с Ларсом Даниэльсоном и оркестром INSO-Львов он выступал на фестивале Leopolis Jazz Fest.
По словам критиков, благодаря своим способностям, харизме и энергии, он может наполнить известные произведения новой жизнью, вызывая у зрителей ощущение, будто они слушают их впервые.
Уже после первых концертов в Силезской филармонии можно было заметить прочное взаимодействие между Ярославом и симфоническим оркестром. Не воспользоваться этим было невозможно, поэтому мы с большим удовольствием предложили ему должность главного дирижера,
– рассказывает директор Силезской филармонии Адам Веселовский.
К слову, несмотря на новую должность, Ярослав Шемет все равно остается главным дирижером Симфонического оркестра Национальной филармонии INSO-Львов.
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