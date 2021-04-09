Українець став головним диригентом видатного польського оркестру
Ярослав Шемет став наймолодшим диригентом Польщі. У свої 25 юнак отримав високу посаду в оркестрі Сілезької філармонії у місті Катовіце.
Джерело:"День"
У Польщі Ярослав офіційно почав диригувати з 1 квітня цього року. Перший концерт у новій ролі українець даватиме 16 квітня.
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Кар'єрний шлях диригента
У свому молодому віці Ярослав Шемет уже вписав себе в історію класичної української музики. Він встиг побувати першим запрошеним диригентом оркестру Нової філармонії в Гамбурзі, а також головним диригентом Симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові INSO-Львів.
Окрім цього, вміння юнака уже також оцінили у таких країнах:
- Німеччина;
- Австрія;
- Чехія;
- Китай;
Після свого дебюту в Ельбській філармонії у німецькому містечку Гамбург, Ярослав отримав низку схвальних відгуків.
Шемет продемонстрував свій молодий та неприборканий темперамент. Він живе музикою та дихає нею! Диригуючи, хлопець проявив усі свої вміння,
– описувала виступ Ярослава оглядачка "Das Opernmagazine" Маріон Невоіт.
Український диригент у концертній залі / Фото з інстаграм-сторінки Ярослава Шемета
Репертуар українського диригента
У репертуарі Ярослава Шемета не лише канонічні оркестрові та оперні твори. Він є відомим інтерпретатором сучасної музики та може похизуватися понад 40 унікальними прем’єрами.
Юнак часто співпрацює з джазовими музикантами. Наприклад, у 2018 році разом із Ларсом Даніельсоном та оркестром INSO-Львів він виступав на фестивалі Leopolis Jazz Fest.
За словами критиків, завдяки своїм здібностям, харизмі та енергії, він може наповнити відомі твори новим життям, викликаючи у глядачів відчуття, ніби вони слухають їх вперше.
Вже після перших концертів у Сілезькій філармонії можна було помітити міцну взаємодію між Ярославом та симфонічним оркестром. Не скористатися цим було неможливо, тому ми з великим задоволенням запропонували йому посаду головного диригента,
– розповідає директор Сілезької філармонії Адам Веселовський.
До слова, попри нову посаду, Ярослав Шемет все одно залишається головним диригентом Симфонічного оркестру Національної філармонії INSO-Львів.
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