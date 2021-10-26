Українець в Польщі розтрощив приміщення залізниці: яке покарання до нього застосують

Кілька місяців тому громадянин України влаштував погром у приміщеннях, що належать столичній залізниці. Він спаплюжив результати реставрацій та ремонтних робіт. Такий вчинок не міг залишитися непокараним.

Після інциденту поліція довго не могла знайти зловмисника. Але тепер, коли його особу встановили, українець відповість за скоєне згідно з законом.

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Детальніше про вчинок українця та відповідальність за скоєне

Кілька місяців тому до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік розтрощив відреставровані приміщення залізниці. Вартість збитків оцінили в 66 тисяч злотих (близько 449 тисяч гривень). Зловмисник пошкодив:

підвісну стелю;

електричні та телекомунікаційні установки;

кондиціонер;

систему вентиляції;

комп'ютери;

двері;

жалюзі.

Знайти винного було складно через те, що українець не мав постійного місця проживання. Проте, на місці злочину чоловік забув деякі особисті речі. Саме цей момент і допоміг поліцейським встановити особу злочинця.

Винним виявився громадянин України. Його затримали й висунули звинувачення у навмисному пошкодженні майна. Українцеві загрожує ув'язнення терміном до 5 років.