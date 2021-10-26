Після інциденту поліція довго не могла знайти зловмисника. Але тепер, коли його особу встановили, українець відповість за скоєне згідно з законом.

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Детальніше про вчинок українця та відповідальність за скоєне

Кілька місяців тому до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік розтрощив відреставровані приміщення залізниці. Вартість збитків оцінили в 66 тисяч злотих (близько 449 тисяч гривень). Зловмисник пошкодив:

підвісну стелю;

електричні та телекомунікаційні установки;

кондиціонер;

систему вентиляції;

комп'ютери;

двері;

жалюзі.

Знайти винного було складно через те, що українець не мав постійного місця проживання. Проте, на місці злочину чоловік забув деякі особисті речі. Саме цей момент і допоміг поліцейським встановити особу злочинця.

Винним виявився громадянин України. Його затримали й висунули звинувачення у навмисному пошкодженні майна. Українцеві загрожує ув'язнення терміном до 5 років.