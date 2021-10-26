После инцидента полиция долго не могла обнаружить злоумышленника. Но теперь, когда его личность установили, украинец ответит за совершенное по закону.

Узнайте также Как украинцу открыть и закрыть счет в польском банке: инструкция и сравнение финучреждений

Детальнее о поступке украинца и ответственности за совершенное

Несколько месяцев назад в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил отреставрированные помещения железной дороги. Стоимость ущерба оценили в 66 тысяч злотых (около 449 тысяч гривен). Злоумышленник повредил:

подвесной потолок;

электрические и телекоммуникационные установки;

кондиционер;

систему вентиляции;

компьютеры;

дверь;

жалюзи.

Найти виновного было сложно из-за того, что у украинца не было постоянного места жительства. Но на месте преступления мужчина забыл некоторые личные вещи. Именно этот момент и помог полицейским установить личность преступника.