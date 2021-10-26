После инцидента полиция долго не могла обнаружить злоумышленника. Но теперь, когда его личность установили, украинец ответит за совершенное по закону.
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Детальнее о поступке украинца и ответственности за совершенное
Несколько месяцев назад в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина разбил отреставрированные помещения железной дороги. Стоимость ущерба оценили в 66 тысяч злотых (около 449 тысяч гривен). Злоумышленник повредил:
- подвесной потолок;
- электрические и телекоммуникационные установки;
- кондиционер;
- систему вентиляции;
- компьютеры;
- дверь;
- жалюзи.
Найти виновного было сложно из-за того, что у украинца не было постоянного места жительства. Но на месте преступления мужчина забыл некоторые личные вещи. Именно этот момент и помог полицейским установить личность преступника.
Виновным оказался гражданин Украины. Его задержали и предъявили обвинения в умышленном повреждении имущества. Украинцу грозит заключение на срок до 5 лет.