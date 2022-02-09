Під час обходу будівлі польські прикордонники виявили покинутий у залі прильотів рюкзак. Серед присутніх поруч людей не було його власника.

Читайте також Ріст понад 30%: скільки грошей українці відправили на Батьківщину у 2021 році

Власником виявився 37-річний українець

Через це спецслужбам довелося перевірити рюкзак на вміст небезпечних речовин. Залучили, зокрема, службового собаку. Крім цього, використали спеціальний рентген-сканер. З'ясувалося, що всередині – лише особисті речі.

Переглянувши записи із камер відеоспостереження, прикордонники встановили, що рюкзак залишило подружжя з дитиною. Аби розшукати власника, знадобилося близько 30 хвилин. Ним виявився 37-річний українець.

Зверніть увагу! Чоловіка вже покарали за те, що необдумано залишив свої речі. Йому довелося заплатити 500 злотих штрафу, а це – близько 3 500 гривень.

Прикордонники звернулися до мандрівників

Мандрівників закликали не залишати свій багаж без нагляду. "Щоразу в таких ситуаціях запускається низка процедур безпеки, яка перешкоджає нормальному функціонуванню аеропорту", – мовиться у повідомленні.

Прикордонники наголосили, що порушникам загрожує не лише штраф у 500 злотих. Аеропорт має право вимагати також компенсацію, пов'язану з витратами на процедури безпеки та пов'язані з ними незручності.

Схожа ситуація у Львові мала епічніший фінал

Влітку 2021 року а аеропорті "Львів" також знайшли підозрілу сумку. Туди негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Аби обстежити приміщення летовища та територію поблизу, довелося евакуювати 300 його працівників та пасажирів.

Під час перевірки сумки спрацював детектор вибухівки, тож її підірвали за межами аеропорту. Втім, як повідомили у ЗМІ, після вибуху там виявили рештки звичайного ноутбука – жодних слідів бомби. Згодом знайшли і власницю сумки. Виявилося, що іноземка просто її забула.

До теми – популярні міфи про авіацію: дивіться відео