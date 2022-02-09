При обходе здания польские пограничники обнаружили брошенный в зале прилетов рюкзак. Среди собравшихся рядом людей не было его владельца.

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Владельцем оказался 37-летний украинец

Спецслужбам пришлось проверить рюкзак на содержание опасных веществ. Привлекли, в частности, служебную собаку. Кроме того, использовали специальный рентген-сканер. Выяснилось, что внутри – только личные вещи.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, пограничники установили, что рюкзак оставили супругов с ребенком. Чтобы разыскать владельца, понадобилось около 30 минут. Им оказался 37-летний украинец.

Обратите внимание! Мужчину уже наказали за то, что необдуманно оставил свои вещи. Ему пришлось заплатить 500 злотых штрафа, а это около 3 500 гривен.

Пограничники обратились к путешественникам

Путешественников призвали не оставлять свой багаж без присмотра. "Каждый раз в таких ситуациях запускается ряд процедур безопасности, препятствующий нормальному функционированию аэропорта", – говорится в сообщении.

Пограничники подчеркнули, что нарушителям грозит не только штраф в 500 злотых. Аэропорт имеет право потребовать также компенсацию, связанную с расходами на процедуры безопасности и связанные с ними неудобства.

Похожая ситуация во Львове имела более эпический финал

Летом 2021 года в аэропорту "Львов" также была найдена подозрительная сумка. Туда немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Чтобы обследовать помещение аэродрома и территорию поблизости, пришлось эвакуировать 300 его работников и пассажиров.

Во время проверки сумки сработал детектор взрывчатки и ее взорвали за пределами аэропорта. Впрочем, как позже сообщили в СМИ, после взрыва там обнаружили остатки обычного ноутбука – никаких следов бомбы. Впоследствии нашли и владелицу сумки. Оказалось, что иностранка просто-напросто ее забыла.

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